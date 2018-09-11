В Россию из Германии пытались провезти два десятка змей в банках
Два десятка змей обнаружили в ручной клади пассажира из Дюссельдорфа в международном аэропорту «Шереметьево».
Отмечается, что рептилии находились в банках, упакованных в мешочки, никакой сопроводительной документации у владельца не обнаружилось.
Змей отправили в центр передержки, где специалисты отметили, что ядовитых рептилий среди них нет, сообщает «Подмосковье сегодня».
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