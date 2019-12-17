Россию и Финляндию соединят велодорожками

Россию и Финляндию соединят сетью велодорожек. Маршруты пройдут через три пункта пропуска: Торфяновка, Брусничное и Светогорск.

Об этом сообщила директор Научно-исследовательского и проектного института территориального развития и транспортной инфраструктуры (НИПИ ТРТИ) Светлана Воронцова. По ее словам, уже выделены деньги на первый маршрут — от Светогорска до Иматры. Проект планируют воплотить в жизнь в 2020 году, пишет «ПолитЭксперт».

По прогнозам, воспользоваться веломаршрутом смогут порядка 40 тыс. человек в год. Воронцова отметила, что количество туристов, путешествующих между двумя приграничными городами, постепенно увеличивается, так как расстояние между населенными пунктами составляет всего пять километров.

Ранее сообщалось, что сервис «Яндекс. Карты» научили прокладывать велодорожки.

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