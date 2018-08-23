«Российскую партию пенсионеров» могут снять с выборов на Урале
Суд Ленинского района Екатеринбурга рассмотрит иск об отмене регистрации списка кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской думы, выдвинутого региональным отделением «Российской партии пенсионеров за справедливость» (РПП).
Иск составили представители свердловского отделения ЛДПР. Истцы ссылаются на принятое тремя днями ранее решение центрального совета РПП, о незаконности июльского общего собрания свердловских «пенсионеров», на котором были избраны руководящие органы отделения данной партии.
Истцы считают, что в связи с нелегитимностью регионального совета РПП необходимо признать незаконными и все принятые им документы, сообщает «URA.ru».
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