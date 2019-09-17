Российскую чиновницу уволят после селфи в ванне с нефтью

В Ульяновской области уволена советница губернатора по IT-сфере Светлана Опенышева. Поводом послужило селфи из пятизвездочного отеля в Азербайджане, на котором женщина лежит в ванне с нафталановой нефтью.

Фотография содержит подпись «много шоколада не бывает». Снимок вызвал бурю негативных комментариев. Губернатор Сергей Морозов назвал фотографию «нескромной» и, посмотрев на «чудачества Опенышевой», поручил провести служебную проверку.

По итогам было принято решение уволить чиновницу, рассказывает ФБА «Экономика сегодня». Глава региона объяснил, что многим подписывает разрешения на выезд за границу, но «нужно жить более скромно» и не демонстрировать свой достаток.

К слову, доход 55-летней Опенышевой за 2018 год составил 2,1 млн рублей. По официальным данным, она владеет земельным участком в 850 квадратных метров, жилым домом площадью 232,9 квадратов и автомобилем Toyota RAV4.