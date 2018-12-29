В российскую армию осенью призвали 132,5 тыс. новобранцев

По итогам осеннего призыва на военную службу поступят 132,5 тыс. человек. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

По его словам, указ президента по призыву на службу в армию от 28 сентября выполнен в полном объеме.

В 2018 году сократилось число граждан, не явившихся в военкоматы по повесткам. В 2017 году таких россиян было около 3 тыс. человек, сейчас – около 1,2 тыс, сообщает «Красная звезда».

Среди призванных для прохождения службы 15% имеют высшее образование. Было сформировано 16 научных рот. Еще 200 человек – спортсмены, которые являются кандидатами в сборные России по олимпийским видам спорта. Их направят в спортивные роты.

Наиболее организованно призывная компания прошла в республиках Татарстан, Башкортостан, Бурятия и Коми, в Ставропольском и Хабаровском краях, в Белгородской, Воронежской, Курской и Омской областях.

В будущем году осеняя призывная компания пройдет с 1 октября по 31 декабря.