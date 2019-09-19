В российской больнице начали давать талоны «просто спросить»

В российской больнице начали давать талоны «просто спросить»

Новый Калининград

В поликлинике Калининграда выдают талоны «просто спросить». О нововведении рассказали в Минздраве Калининградской области.

Услуга существует две недели. За это время ею воспользовались более 500 человек, пишет РБК.

Взявший талон «просто спросить» пациент может узнать у старшего регистратора, где сделать прививку, как получить направление в областную больницу.

Ранее в мурманской больнице открыли кабинет выдачи рецептов. Там принимают тех, кто получает лекарства на постоянной основе, но не может попасть ко врачу.

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Места: Россия
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