В российской больнице начали давать талоны «просто спросить»

В поликлинике Калининграда выдают талоны «просто спросить». О нововведении рассказали в Минздраве Калининградской области.

Услуга существует две недели. За это время ею воспользовались более 500 человек, пишет РБК.

Взявший талон «просто спросить» пациент может узнать у старшего регистратора, где сделать прививку, как получить направление в областную больницу.

Ранее в мурманской больнице открыли кабинет выдачи рецептов. Там принимают тех, кто получает лекарства на постоянной основе, но не может попасть ко врачу.