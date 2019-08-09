В Российской академии наук назвали опаснейшие сорта сыра

Сыры с плесенью - рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие – могут выделять токсичные вещества и провоцировать развитие листериоза. Об этом заявила врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова, говоря о вреде и пользе данного продукта для здоровья.

По ее словам, сыр с плесенью опасен даже в небольших количествах. Его не следует употреблять детям до 5 лет, беременным и кормящим женщинам, а также людям с болезнями ЖКТ.

Врач призвала настороженно относиться к плавленым сырам – зачастую в них содержатся растительные жиры, добавки и трансжиры, ускоряющие старение организма, пишут «Аргументы и факты».

Все остальные сыры – рассольные, острые, зрелые и жирные – можно употреблять, но в умеренных количествах.

Ранее сыр и колбасу назвали самыми похищаемыми продуктами в России.