Российско-украинский договор о транзите нефти продлен на 10 лет

Россия и Украина продлили на 10 лет соглашение о транзите нефти через украинскую территорию — до 1 января 2030 года. Порядок оплаты и механизм взаимодействия технических служб не изменятся.

Соглашение подписали директор «Укртранснафта» Николай Гавриленко и вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. Документ был принят на международной конференции «Энергетика в XXI веке».

Базовые принципы сотрудничества не изменятся. Ряд положений приведены в соответствие с нынешней ситуацией на рынке услуг по транспортировке нефти, передает ТАСС.

В апреле Украина перестала принимать российскую нефть из-за плохого качества сырья. На аналогичный шаг пошли Польша, Беларусь, Чехия и Словакия. Позже украинская сторона получила почти 4,2 млн евро компенсации за попадание в трубопроводы нефти с высоким содержанием хлорорганики.

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