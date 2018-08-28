Российскому капитану грозит тюрьма за неповиновение властям Кореи

Капитану танкера «Палладий», задержанного у берегов Южной Кореи, грозит до пяти лет тюрьмы.

Береговая охрана Южной Кореи уведомила дипведомство о попытке «Палладия» покинуть порт Пусан в час ночи. Моряки не подчинились требованиям судна береговой охраны и оказывали определенное сопротивление.

В итоге на «Палладий» был сброшен с вертолета десант. Судно остановили в четыре часа утра, и в данный момент оно доставлено в Пусан.

Пострадавших нет, сейчас моряков ждут допросы и другие следственные действия.

Капитану танкера «Палладий» грозит до пяти лет тюрьмы и штраф около 10 тысяч долларов, сообщает «URA».