На российском рынке не станет машин дешевле миллиона рублей

В России скоро исчезнут из продажи автомобили дешевле миллиона рублей. С начала года считавшиеся ранее бюджетными марки авто уже переступили этот порог.

Так, автомобили Lada Vesta и Hyundai Solaris уже стоят немногим больше миллиона. Другие производители тоже поднимают ценники – от 6 тыс. рублей (Nissan) до 648 тыс. рублей (Porsche).

Средняя цена автомобилей только в 2018 году выросла на 10% - до 1,19 млн рублей, отмечают эксперты. Специалисты аналитического агентства «Автостат» рассказали «Известиям», что с 2019 года выросли цены на ряд машин, которые прежде считались бюджетными. Причиной нового подорожания называют рост НДС до 20%, инфляцию, растущий спрос.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил о начале продаж модели Vesta Sport. Ее цена начинается от 1,009 млн рублей. Lada Vesta Sport стала первой российской машиной, цена которой превысила миллион рублей.