В российском регионе ввели режим ЧС из-за масштабной эпидемии

В российском регионе ввели режим ЧС из-за масштабной эпидемии

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Глава Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении режима ЧС из-за угрозы занесения африканской чумы свиней. Пока случаев болезни в регионе нет, но риск появления слишком велик.

В крае организован подворовой обход хозяйств, усилен контроль над реализацией свинины и поставками мяса, идет проверка продукции в торговых сетях, говорится на сайте правительства края.

В первую очередь, в зону риска попадают приграничные территории – за ними идет особое наблюдение. Вдоль федеральной трассы «Хабаровск-Владивосток» в поселке Лучегорск Приморского края установлен ветеринарный заслон.

Жителей региона попросили не покупать мясо на стихийных рынках и спрашивать сопроводительную документацию у продавцов.

Напомним, в одном из хозяйств Пограничного района Приморского края 31 июля был найден очаг африканской чумы. Потом вирус попал в Амурскую область.

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Теги:
Места: Россия
События: эпидемия
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