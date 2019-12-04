Российского миллиардера насмерть сбила машина в Лондоне

Российского миллиардера насмерть сбила машина в Лондоне

Фото: Pixabay

Бизнесмена из России Дмитрия Обретецкого сбила машина в Лондоне. Он неделю пролежал в коме и умер, не приходя в сознание.

О смерти сообщила консалтинговая компания «Партнеры и Боровков». Родные и близкие пока не раскрыли детали трагедии.

Как сообщает Lenta.ru, Обретецкий последние годы жил в Великобритании.

Напомним, в 1991 году бизнесмен основал в Волгограде компанию «Магнат». Сейчас она работает по всей России и является официальным дистрибьютором Mars, Nestle, Procter&Gamble. В 2008 году предприниматель прославился после того, как его показали во время прямой трансляции Евро держащим флаг с надписью Волгоград на трибуне соперников — голландцев.

В 2018 году в Лондоне в результате удушения умер Николай Глушков - соратник российского предпринимателя Бориса Березовского

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!