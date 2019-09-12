Российское «Сотворение мира» покоряет планету своим размахом

Российское «Сотворение мира» покоряет планету своим размахом

Российский балет второй половины ХХ века «Сотворение мира» возвращается в Москву после многолетнего перерыва.

Творение Андрея Петрова покажут в четверг на Новой сцене Большого театра труппой Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева.

В главных партиях выступят Гаджимурад Дааев (Адам) и Галина Гармаш (Ева), передает ТАСС.

Балет с 1970-х годов пронесся по лучшим театральным площадкам мира с большим успехом, теперь же его ждет новый виток популярности и славы.

Балет «Сотворение мира» был поставлен балетмейстерами и авторами либретто В. Василёвым и Н. Касаткиной на музыку Андрея Петрова по мотивам рисунков Жана Эффеля. Премьера состоялась 23 марта 1971 года в Ленинградском театре оперы и балета им. Кирова.

Первые Адам и Ева – Михаил Барышников и Ирина Колпакова (В Большом театре постановка была запрещена). Поставлен более чем в шестидесяти театрах мира, занесён в Книгу рекордов Гиннеса.

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Места: Россия
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