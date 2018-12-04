Российское пиво станет хуже по качеству и вкусу

Российское пиво станет хуже по качеству и вкусу

В России могут измениться качество и вкус пива. Это следует из нового регламента безопасности алкогольной продукции, разработанного ЕАЭС.

Требования станут обязательными для всех членов организации – Киргизии, Казахстана, Беларуси, России и Армении. Документ разрешает половину солода в напитке заменять зерном и сахаросодержащими продуктами.

По российскому закону, заменять зерном можно не более 20% напитка, по новому регламенту – 50%. Допустимая доля сахаросодержащих продуктов в пиве может вырасти с 2% до 5%.

За разработку регламента в России отвечает Минфин. По мнению ведомства, новые требования приведут к снижению качества напитка.

Техрегламент вводит новые виды алкогольной продукции, которых в российском законодательстве пока не существует: аперитив, оригинальные алкогольные напитки, водка с защищенным наименованием места происхождения и другие.

Проект регламента уже одобрен. 5 декабря его рассмотрит Коллегия Евразийской экономической комиссии, уточняют «Ведомости».

Ранее Роскачество проверило качество светлого пива. Оказалось, что 5 из 40 брендов использовали для производства напитка солод низкого качества.

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