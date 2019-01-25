Российское интернет-издание атаковали почтовые террористы

Редакцию российского медиа, расположенного в питерском бизнес-центре «Лахта-2», атаковали почтовые террористы. Они обещали взорвать здание.

Сообщения с угрозами взрыва поступают второй день подряд. Террористы направляли письма на электронную почту судебного участка № 150 в Пушкине и Василеостровский районный суд. В них говорится, что бизнец-центр будет взорван, а «если нужны жертвы, они будут и без эвакуации».

В результате работа интернет-издания была парализована. Из здания вывели почти 300 человек.

Информация о заложенных бомбах не подтвердилась. Полиция обещала разобраться в произошедшем и принять меры в отношении виновных.

Редакция «ПолитЭксперта» полагает, что целью террористов была редакция сайта. Атаки связывают с журналистской деятельностью и стремлением правдиво освещать ситуацию в городе и стране.

Ранее сообщалось о «минировании» социальных и административных объектов в городах России.