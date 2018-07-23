Российский ученый оказался шпионом НАТО

Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев передавал за границу секретные данные о гиперзвуковых летательных аппаратах.

По данным источника «Коммерсанта», именно 74-летний ученый раскрыл одной из стран НАТО данные о разработке гиперзвуковых ракет.

Отмечается, что Кудрявцев раскрыл НАТО секреты оборонных проектов корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Свою вину ученый не признает, отвергая все обвинения в свой адрес.

Виктор Кудрявцев попался после обысков в институте и в Объединенной ракетно-комсической корпорации, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски.

После разразившегося шпионского скандала глава аналитического центра корпорации «Роскосмос» Дмитрий Пайсон ушел в отставку, сообщает «Санкт-Петербург.ру».