Российский ученый оказался шпионом НАТО
Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев передавал за границу секретные данные о гиперзвуковых летательных аппаратах.
По данным источника «Коммерсанта», именно 74-летний ученый раскрыл одной из стран НАТО данные о разработке гиперзвуковых ракет.
Отмечается, что Кудрявцев раскрыл НАТО секреты оборонных проектов корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и концерна ВКО «Алмаз-Антей».
Свою вину ученый не признает, отвергая все обвинения в свой адрес.
Виктор Кудрявцев попался после обысков в институте и в Объединенной ракетно-комсической корпорации, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски.
После разразившегося шпионского скандала глава аналитического центра корпорации «Роскосмос» Дмитрий Пайсон ушел в отставку, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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