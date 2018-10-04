Российский турпоток на Мальдивы достиг докризисных показателей
По итогам восьми месяцев текущего года российский турпоток на Мальдивские острова продолжил начавшийся годом ранее рост. Уже сейчас число туристов из России, посетивших острова, приблизилось к рекорду 2013 года.
По данным Ассоциации туроператоров России, в январе-сентябре 2018 года на Мальдивах побывали 972 839 иностранцев. Среди них преимущественно граждане Индии, Австралии и Таиланда. За этот период острова посетили 47 292 туриста из России. Для сравнения, в 2017 году эта цифра составила 38 936.
По словам экспертов, увеличение турпотока связано с тем, что Мальдивы в последние годы пытаются сделать отдых на островах более доступным.
В настоящее время там идет строительство новых гостиниц, растет количество гестхаусов для «бюджетных» путешественников и отелей среднего ценового диапазона, пишет РИА Новости. После ввода новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Мале ожидается увеличение числа авиакомпаний, которые начнут летать на острова.
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