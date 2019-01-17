Российский сухогруз «Кузьма Минин» за долги уплыл Британии

Российский сухогруз «Кузьма Минин», принадлежащий «Мурманскому морскому пароходству», арестован в Британии. Причиной ареста стали долги судовладельца.

Об этом сообщил координатор Международной федерации транспортников (МФТ) Сергей Фишов. Теперь ответственность за экипаж и состояние корабля несет британская сторона.

В самой компании комментировать задержание судна не стали.

В декабре корабль направлялся из Нидерландов и сел на мель около порта Фалмут. После сухогруз встал на рейде порта. Британские портовые власти воспользовались случившимся и задержали сухогруз до разбирательств с долгами, пишет «Интерфакс».

В 2018 году были задержаны несколько кораблей ММП в разных странах. В отношении компании возбуждено дело о невыплате зарплаты сотрудникам. Долг пароходства перед ними составляет свыше 8,7 млн рублей.