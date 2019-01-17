Читай-город












Российский сухогруз «Кузьма Минин» за долги уплыл Британии

Российский сухогруз «Кузьма Минин» за долги уплыл Британии

Российский сухогруз «Кузьма Минин», принадлежащий «Мурманскому морскому пароходству», арестован в Британии. Причиной ареста стали долги судовладельца.

Об этом сообщил координатор Международной федерации транспортников (МФТ) Сергей Фишов. Теперь ответственность за экипаж и состояние корабля несет британская сторона.

В самой компании комментировать задержание судна не стали.

В декабре корабль направлялся из Нидерландов и сел на мель около порта Фалмут. После сухогруз встал на рейде порта. Британские портовые власти воспользовались случившимся и задержали сухогруз до разбирательств с долгами, пишет «Интерфакс».

В 2018 году были задержаны несколько кораблей ММП в разных странах. В отношении компании возбуждено дело о невыплате зарплаты сотрудникам. Долг пароходства перед ними составляет свыше 8,7 млн рублей.

Новости по теме
Теги:
События: происшествия
Следующая новость Ожидание электрички плохо кончилось для ребенка в Москве

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО