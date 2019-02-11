Российский спутник засек неизвестное науке явление

Телескоп, установленный на российском спутнике «Ломоносов», зафиксировал неизвестное науке явление. Речь идет о мощных световых «взрывах».

Директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк рассказал РИА Новости, что пока ученые не распознали, какова природа обнаруженного явления. Он объяснил, что в земной атмосфере постоянно возникают вспышки ультрафиолетового излучения. Часть из них известна науке.

Порой телескоп фиксирует вспышки антропогенного происхождения, например, огни городов. Это мешает регистрировать космические лучи предельно высоких энергий.

Российский спутник «Ломоносов» был выведен на орбиту в 2016 году. Он изучает вспышки в земной атмосфере и радиационные характеристики магнитосферы планеты. На спутнике установлен телескоп для измерения химического состава и энергетического спектра космических лучей.