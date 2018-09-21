Российский рынок недвижимости финансово лихорадит

Эксперты в сфере российской недвижимости пришли к выводам, что в последние годы российский рынок недвижимости испытывает проблемы среди застройщиков.

В частности, за последнее время обанкротились такие крупные компании как Urban Group и Су-155.

Отмечается, что у компании ПИК чистая прибыль за прошлый год сократилась в шесть раз и едва превысила три миллиарда рублей.

Также в России доля выданных российскими банками ипотечных кредитов на приобретение жилья в новостройках в первом полугодии 2018 года сократилась до рекордно низкого уровня 30%.

Всего за январь–июнь банки выдали 663 тысячи ипотечных кредитов на 1,3 триллиона рублей, из которых только чуть менее 400 миллиардов заемщики потратили на покупку строящегося жилья.

Дополнительные трудности застройщикам может доставить запрет на заключение с дольщиками ДДУ.

По новым правилам компании не смогут воспользоваться деньгами клиентов до момента сдачи объекта. В результате у них могут возникнуть проблемы с ликвидностью, что может негативно отразиться на финансовых показателях, передает «360».