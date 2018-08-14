Российский рубль немного вернул позиции против доллара США

Американский доллар на утро 14 августа подешевел по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 рубль и составил 66,8 рубля.

Курс евро снизился на 98 копеек, достигнув отметки в 76,34 рубля.

Некоторые эксперты опасались, что из-за царящего на рынке эмоционального негатива, вызванного геополитическими рисками, обвал может продолжиться вплоть до 70 рублей за доллар.

Другие считают, что российская валюта уже «достигла дна», а значит, можно ожидать некоторого укрепления, передает «Экономика сегодня».

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