Российский робот Алантим отправил письмо Деду Морозу

Российский робот Алантим отправил письмо Деду Морозу

Робот Алантим посетил Московский зоопарк, чтобы отправить письмо Деду Морозу. Он составил свое пожелание с помощью искусственного интеллекта.

Вместе с директором зоопарка Светланой Акуловой робот положил письмо в «Волшебную Почту». Ящик отправляет все письма с пожеланиями в Великий Устюг.

В письме Алантим попросил Деда Мороза, чтобы «люди стали лучше относиться к роботам и новым технологиям». Он рассказал, что работает в Московском технологическом институте (МТИ) и проводит экскурсии в музеях. Алантим пожаловался, что люди до сих пор не понимают, «какие роботы полезные и добрые».

Он выразил надежду, что Дед Мороз поможет изменить отношение общества к роботам. После отправления письма Алантим пообщался с юными посетителями зоопарка и пригласил их в зимние каникулы на интерактивно-развлекательную площадку «Мир будущего», говорится на сайте МТИ.

Робот был создан в 2014 году. В его память заложено свыше 400 тысяч фраз.

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Места: Россия
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