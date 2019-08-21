Российский парламентарий расстрелял жену из ружья
Челябинский депутат убил жену из охотничьего ружья во время конфликта. Известно, что мужчина руководил комиссией по социальной политике и одновременно работал главврачом.
Инцидент произошел в ночь на 21 августа. Депутат Локомотивного городского округа расстрелял супругу во время бытовой ссоры.
Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости.
Ранее бывший глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков был арестован по подозрению в убийстве любовницы. Женщину нашли задушенной в машине.
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