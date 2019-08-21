Российский парламентарий расстрелял жену из ружья

Российский парламентарий расстрелял жену из ружья

Pixabay

Челябинский депутат убил жену из охотничьего ружья во время конфликта. Известно, что мужчина руководил комиссией по социальной политике и одновременно работал главврачом.

Инцидент произошел в ночь на 21 августа. Депутат Локомотивного городского округа расстрелял супругу во время бытовой ссоры.

Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости.

Ранее бывший глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков был арестован по подозрению в убийстве любовницы. Женщину нашли задушенной в машине.

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Места: Россия
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