Российский ЕГЭ начал заражать крымских детей

Российский ЕГЭ начал заражать крымских детей

С 2019 года ЕГЭ станет обязательным для школьников Крыма и Севастополя. Прежде учащиеся могли выбирать между сдачей выпускного экзамена в виде теста и привычной формой.

О нововведении рассказал замглавы ведомства Анзор Музаев. По его словам, Рособрнадзор несколько лет проводил апробацию ЕГЭ на территории полуострова.

Он подчеркнул, что в 2017 году 99,7% учащихся Севастополя и 66% крымчан выбрали ЕГЭ в качестве государственной итоговой аттестации. Музаев отметил, что в этих субъектах России уже подготовлены пункты проведения экзаменов и созданы условия для организации экзамена на высоком уровне.

В 2019 году ЕГЭ в России сдадут 700 тыс. выпускников, уточняет ТАСС. Для допуска к экзамену школьникам предстоит написать итоговое сочинение, которое пройдет в российских школах 5 декабря.

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