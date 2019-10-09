Российский Ми-35 снес трибуны с людьми на параде (видео)

В Индонезии во время парада российский вертолет Ми-35 разрушил трибуны. Машина опустилась очень низко, и потоки воздуха снесли временные конструкции, где сидели люди.

Мероприятие было приурочено к 74-ой годовщине создания вооруженных сил. Вертолет российского производства летел следом за колонной военных над трибунами.

Машина опустилась ниже положенного, и воздушные потоки стали сносить временные сооружения, передает Lenta.ru. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Вертолеты Ми-35 стоят на вооружении военно-воздушных сил Индонезии с начала 2000-х годов. На машинах установлены двигатели мощностью 2225 л.с.