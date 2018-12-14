Российский интернет решили защитить от внешних угроз

В Госдуму внесен законопроект об автономной работе российского сегмента интернета в случае отключения от мировой Сети. Документ предполагает создание специальной инфраструктуры, которая заменит зарубежные интернет-серверы.

Авторами законопроекта стали глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый зам Людмила Бокова и депутат Думы Андрей Луговой. Документ разработан на фоне принятия в сентябре стратегии национальной кибербезопасности США, в которой Россия обвиняется в совершении хакерских атак.

Предлагается создать в России инфраструктуру, благодаря которой российские операторы связи смогут работать в условиях отключения от корневых зарубежных серверов Сети. Это создаст возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются россияне.

Депутаты выступили за создание в России национальной системы доменных имен, пишет ТАСС. Курировать их создание станет Роскомнадзор. Документ также вводит обязательные учения для представителей власти, операторов связи с целью отработки мер по восстановлению работоспособности российского сегмента интернета.

Об автономной работе Рунета заговорили после обострения отношений с Западом в 2014 году. Тогда в Госдуме призывали к принятию мер на случай отключения России от мирового интернета.