Российский хакер вернется из США весной
Россиянин Станислав
Лисов, которого осудили в США, вернется в Россию весной 2020 года.
В Штатах его обвинили в сговоре с целью хакерских атак.
Как рассказал адвокат Аркадий Бух, при этом россиянин может вернуться в Америку. Однако в случае если Лисов решит жить там, то ему придётся уплатить штраф и компенсации. А это более $500 тыс, пишут «Известия».
Станислава Лисова задержали в январе 2017 года в Барселоне, через год его экстрадировали в США. В феврале 2019 года он признал вину в краже 855 тысяч долларов со счетов в американских банках с помощью «трояна». Кроме этого США подозревали хакера в продаже на «черном рынке» личных данных своих жертв.
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