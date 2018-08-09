Российский футболист Федор Смолов лишен водительских прав
Октябрьский районный суд лишил футболиста Федора Смолова водительских прав за аварию 1 августа в Краснодаре.
Футболист разбил свою дорогую иномарку стоимостью девять миллионов рублей. По словам спортсмена, он выжил благодаря подушке безопасности.
Сам Федор Смолов объяснил причину ДТП плохим самочувствием, передает «360».
Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!
Следующая новость Китайский магазин позволит совершать покупки одним взглядом
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии