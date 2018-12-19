Российский футбол покатится дальше без Виталия Мутко

Российский футбол покатится дальше без Виталия Мутко

Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Временно исполняющим обязанности главы РФС назначен президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин. Нового президента изберут 22 февраля. До 12 февраля пройдет выдвижение кандидатов на место Мутко, сообщает «Новая газета».

Он возглавлял РФС с апреля 2005 по ноябрь 2009 года. В 2015 году его избрали на пост президента сроком на один год, в 2016 году назначили на пост еще на четыре года.

В 2017 году Мутко приостановил деятельность в должности президента РФС в связи с разбирательством о его отстранении от посещения Олимпиад. Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно запретил Мутко посещать Игры в качестве официального лица. МОК подозревает его в причастности к существовавшей в России допинговой системе.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: футбол, спорт
Следующая новость За первые «лайки» и «репосты» об экстремизме больше не сажают

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО