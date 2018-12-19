Российский футбол покатится дальше без Виталия Мутко

Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Временно исполняющим обязанности главы РФС назначен президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин. Нового президента изберут 22 февраля. До 12 февраля пройдет выдвижение кандидатов на место Мутко, сообщает «Новая газета».

Он возглавлял РФС с апреля 2005 по ноябрь 2009 года. В 2015 году его избрали на пост президента сроком на один год, в 2016 году назначили на пост еще на четыре года.

В 2017 году Мутко приостановил деятельность в должности президента РФС в связи с разбирательством о его отстранении от посещения Олимпиад. Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно запретил Мутко посещать Игры в качестве официального лица. МОК подозревает его в причастности к существовавшей в России допинговой системе.