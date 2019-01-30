Российский «Фрегат» лопнул на старте с космодрома Куру

В разгонном блоке «Фрегат» ракеты-носителя «Союз», который должен вывести на орбиту спутники связи OneWeb для обеспечения пользователей во всем мире интернетом, найдена трещина. Неисправность грозит отсрочкой запуска.

Трещину обнаружили в сварном шве в ходе предстартовой подготовки. Запуск должен был состояться с космодрома Куру во французской Гвиане. Устранением дефекта займутся специалисты НПО им. Лавочкина.

Из-за обнаруженной трещины сроки запуска спутников могут сдвинуться с 20 февраля на март или вовсе на конец года, пишет РИА Новости. Специалисты полагают, что вместо «проблемного» можно использовать имеющийся на космодроме разгонный блок. Однако он не оборудован камерами для контроля отделения спутников при выведении на орбиту.

Согласно проекту, на орбиту должны вывести 900 спутников. Они обеспечат всех пользователей Земли широкополосным доступом в интернет. В России против выделения частот для британской компании выступили ФСБ. Несмотря на это «Роскосмос» продолжил сотрудничать с OneWeb.