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Российский «Филин» будет лишать военного противника зрения

Российский «Филин» будет лишать военного противника зрения

Военно-морской флот России получит в свое обращение станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин».

Станция предназначена для подавления в ночное и сумеречное время визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия, а также оружия ближнего боя, применяемых против надводных кораблей и катеров ВМФ.

Действие станции основывается на модуляции яркости светового излучения. Низкочастотные колебания яркости излучения за счет возбуждения зрительных нервов вызывают временные обратимые расстройства органов зрения.

Излучение в видимом спектре и части инфракрасного спектра в комбинации с высокочастотной модуляцией яркости позволяет на дальностях до пяти тысяч метров эффективно подавлять приборы ночного видения, лазерные дальномеры инфракрасного диапазона, системы наведения противотанковых управляемых ракет, передает РИА «Новости».

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Теги:
Места: Россия
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