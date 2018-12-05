Российский дипломат с треском вылетел из Словакии за шпионаж

Российский дипломат с треском вылетел из Словакии за шпионаж

Братислава выслала российского дипломата за шпионаж. Его обвиняют в разведывательной деятельности против Словакии и НАТО.

По словам премьер-министра страны Петера Пеллегрини, дипломат уже покинул страну. Его имя не называется.

Решение о высылке было принято на основе информации, полученной от военной разведки. Дипломата признали персоной нон грата еще 22 ноября, и в течение двух суток он покинул Словакию, сообщает РИА Новости.

Посольство России в Братиславе в настоящее время изучает информацию о высылке. В Совете Федерации пообещали ответить зеркальными мерами на «недружественные действия» со стороны Словакии.

В начале июля о высылке двух российских дипломатов объявила Греция. Их обвинили в попытках сбора и передачи информации, а также подкупе греческих чиновников.

Новости по теме
Теги:
События: политика
Следующая новость Жители Приморья не платят за ЖКХ под видом граждан СССР

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО