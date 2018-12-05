Российский дипломат с треском вылетел из Словакии за шпионаж

Братислава выслала российского дипломата за шпионаж. Его обвиняют в разведывательной деятельности против Словакии и НАТО.

По словам премьер-министра страны Петера Пеллегрини, дипломат уже покинул страну. Его имя не называется.

Решение о высылке было принято на основе информации, полученной от военной разведки. Дипломата признали персоной нон грата еще 22 ноября, и в течение двух суток он покинул Словакию, сообщает РИА Новости.

Посольство России в Братиславе в настоящее время изучает информацию о высылке. В Совете Федерации пообещали ответить зеркальными мерами на «недружественные действия» со стороны Словакии.

В начале июля о высылке двух российских дипломатов объявила Греция. Их обвинили в попытках сбора и передачи информации, а также подкупе греческих чиновников.