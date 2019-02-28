Российский чиновник зачитал «приговор» сыру перед «казнью»

Российский чиновник зачитал «приговор» сыру перед «казнью»

Чиновник саратовского отделения Россельхознадзора зачитал «приговор» санкционному сыру перед сожжением. Это было снято на видео.

В самом ведомстве объяснили радиостанции «Говорит Москва», что, согласно правилам, должностное лицо обязано перед уничтожением продукта зачитать соответствующий акт, а процесс необходимо снять на камеру.

23 февраля в интернете распространилось видео, на котором начальник отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Саратовской области Жасхайрат Керешев зачитал «приговор» сыру. В нем говорилось, что иностранный продукт этого типа не может быть допущен ко ввозу в Россию и должен быть изъят и уничтожен.

В декабре прошлого года сообщалось, что поставки запрещенной продукции в Россию за год выросли вдвое. В 2018 году Федеральная таможенная служба выдворила за границу на 80% больше санкционных продуктов.

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