Российский бюджет продолжает трещать по швам из-за Крыма
Российское правительство продлило программу по развитию Крыма.
В постановлении от 11 августа 2014 года, которым утверждалась федеральная целевая программа (ФПЦ) по развитию Крыма, слова «до 2020 года» заменяются словами «до 2022 года».
Также на 40,63 млрд рублей увеличиваются и расходы на данную программу — до 877,8 млрд рублей, передает «URA» со ссылкой на Interfax.
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