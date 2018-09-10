Российский бюджет продолжает трещать по швам из-за Крыма

Российское правительство продлило программу по развитию Крыма.

В постановлении от 11 августа 2014 года, которым утверждалась федеральная целевая программа (ФПЦ) по развитию Крыма, слова «до 2020 года» заменяются словами «до 2022 года».

Также на 40,63 млрд рублей увеличиваются и расходы на данную программу — до 877,8 млрд рублей, передает «URA» со ссылкой на Interfax.