Российский бизнес не продал Швеции тонны родного мусора

Посол Швеции в России Петер Эриксон заявил, что его страна рассматривает возможность покупки российского мусора - твердые бытовые отходы (ТБО).

В Швеции, которая уже закупает мусор в Норвегии, Италии и Англии, перерабатывают ТБО в дорогостоящую энергию по технологии Waste-to-energy.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов заявил, что Россия сама сможет переработать весь свой мусор на современных предприятиях уже через год.

Он пояснил, что мусор, который сейчас образуется в РФ, будет переработан в России на построенных и модернизированных мощностях, с инновационными подходами, на сложном технологическом оборудовании, что даст буквально через год совершенно новый качественный виток развития всей мусорной отрасли, передает «НСН».

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