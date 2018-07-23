Российским педагогам обещают по 200 тысяч рублей
Российские учителя смогут получать премии за выдающиеся достижения в образовании.
Отмечается, что ежегодно премия в размере 200 тысяч рублей будет присуждаться одной тысяче педагогов.
При этом получить сумму можно будет только по результатам конкурса педагогам со стажем не менее трех лет.
Выплачиваться премии будут из федерального бюджета, сообщает «Федерал пресс».
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