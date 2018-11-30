Российским мужчинам закрыли въезд на Украину

Российским мужчинам закрыли въезд на Украину

Украина запретила въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Исключение составят поездки «гуманитарного характера».

О запрете на въезд сообщил президент Украины Петр Порошенко. Он объяснил принятые меры желанием помешать Москве создать отряды «частных армий» и «не дать россиянам совершить на Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году».

С инициативой запретить въезд россиянам в понедельник, 26 ноября, выступала Государственная пограничная служба Украины. Предлагалось ввести запрет на время действия военного положения. Как уточняет Lenta.ru, с 29 ноября границу Украины с Крымом можно пересечь только при наличии украинских документов.

Глава Государственной приграничной службы Петр Цигикал отметил, что запрет не коснется тех, кто едет на Украину с «гуманитарной целью», например, на похороны.

Ранее на Украине вступил в силу закон о введении в десяти областях военного положения. Он будет действовать 30 дней. Причиной введения военного положения стал инцидент в Керченском проливе 25 ноября. Российские пограничники задержали три украинских судна, нарушивших государственные границы России. При задержании они применили оружие в отношении украинских моряков, трое из них получили ранения. Президент России Владимир Путин назвал инцидент «провокацией», которая потребовалась Порошенко для повышения рейтинга в преддверии выборов президента.

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