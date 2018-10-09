ЦБ РФ продлил льготы для банков по кредитам для санкционных компаний

ЦБ РФ принял решение продлить до 2021 года льготы для банков, которые выдали кредиты компаниям, попавшим под санкции США. Ранее временная льгота была установлена до 1 января 2019 года.

О решении сообщил зампред Банка России Василий Поздышев.

«Вместе с банками мы оценили эту ситуацию и решили дать банкам больше времени на формирование резервов по таким заемщикам, если их финансовое положение ухудшилось в результате ограничительных мер», - сказал он.

В апреле регулятор разрешил банкам не ухудшать качество кредитов для санкционных компаний, напоминает Агентство экономической информации «Прайм». Это позволило кредитным организациям не создавать дополнительные резервы по кредитам. Однако данная мера действовала только до 31 декабря 2018 года.

США ввели новые санкции в отношении российских бизнесменов и их компаний в апреле. В числе санкционных оказались компании En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал» Олега Дерипаски, а также «Ренова» Виктора Вексельберга.

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