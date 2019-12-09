Российским авиакомпаниям предрекли дефицит пилотов

Авиакомпании России в ближайшие 10 лет могут столкнуться с нехваткой пилотов.

Как сообщили в Профсоюзе летного состава России, действующие учебные заведения не смогут восполнить дефицит летчиков. Кадровый голод может начаться уже в 2021–2023 годах из-за ухода на пенсию большого числа пилотов.

Как ожидается, в ближайшие 10 лет дефицит пилотов составит 550–600 человек.

Проблему может решить увеличение заработной платы пилотов-инструкторов и обновление материальной базы училищ.

Бюджетные средства на это можно сэкономить за счет негосударственных учебных центров, сообщают «Известия».

Ранее генпрокурор России Юрий Чайка вскрыл серьезные проблемы в авиаотрасли, комментируя катастрофу в Шереметьево. Он указал, что контроль за деятельностью авиакомпаний ведется формально, а вопрос подготовки пилотов стоит особенно остро.

Выступая на правительственном часе, генпрокурор заявил, что катастрофа с Sukhoi Superjet 100 указывает на большие проблемы в гражданской авиации. Их решения Генпрокуратура требует много лет.

Чайка раскритиковал Росавиацию за формальную проверку работы авиаперевозчиков. В частности, он указал не неприятие мер по пресечению эксплуатации судов, не отвечающих требованиям безопасности. Существующая в России программа обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям и не менялась с 2008 года.

Особое внимание Чайка обратил на уровень подготовки пилотов, отметив, что только в 2017 году от полетов отстранили 550 человек. Нередко пилоты не до конца осваивали программу подготовки.

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