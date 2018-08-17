Два российских ВУЗа больше не смогут принимать студентов

Рособрнадзор ввел ограничения для Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей и Сочинского института моды, бизнеса и права.

При приостановлении или лишении аккредитации университет может вести образовательную деятельность либо выдавать документы собственного образца. Однако он не обеспечивает своим студентам ни дипломов гособразца, ни отсрочки от службы в армии.

Учредитель обязан перевести учащихся в другие вузы с государственной аккредитацией, если они дадут на это согласие, сообщает «Экономика сегодня».

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