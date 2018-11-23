Российских учителей станут лечить психологи

Российских учителей станут лечить психологи

В школах России могут появиться штатные психологи для учителей. С соответствующей инициативой выступила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По ее мнению, психологи для педагогов необходимы из-за высокой психологической нагрузки учителей и в связи с ростом случаев агрессивного поведения преподавателей по отношению к учащимся. Волынец также попросила министра просвещения Ольгу Васильеву рассмотреть возможность внедрения федеральной программы «Психолог для учителя».

Психологи смогут проводить с учителями обучение по методам работы с гиперактивными детьми, учащимися с дефицитом внимания и помогать решать проблемы в отношениях со школьниками, пишет RT.

Волынец уточнила, что работа с психологом должна проводиться не сверх нагрузки, а в рабочее время педагога. Внедрение штатных психологов для учителей ослабит напряженность в школах, положительно отразится на успеваемости и снизит число конфликтов между педагогами и школьниками, считает Волынец.

Ранее Госдума предложила создать Министерство психологического климата, чтобы измерять агрессивный фон в образовательных учреждениях.

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