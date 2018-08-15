Три российских туриста застряли в непроходимых лесах под Магаданом

В Магаданской области спасают троих туристов из Петербурга, которые сплавлялись по горной реке Омулевка.

Их лодку с медикаментами и продуктами унесло от берега. Туристы находятся в 200 км от ближайшего населенного пункта. Расстояние по воздуху от Магадана до места стоянки туристов – 600 км.

В пресс-службе регионального управления МЧС отметили, что по земле добраться до туристов невозможно, это горно-скалистая местность, непроходимые леса и высокая водность рек.

Для спасения петербуржцев будут привлечены силы Хабаровского авиационно-спасательного центра, сообщает «Санкт-Петербург».

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