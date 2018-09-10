Три российских телеканала подали в суд на компанию «Яндекс»

Телеканалы «ТВ-3», «Супер» и «2Х2» через суд требуют обязать ООО «Яндекс» сделать невозможным размещение пиратского контента на сайте компании.

Кроме того, телевизионщики требуют взыскать с компании 10 тысяч рублей по каждому иску в качестве компенсации за нарушение исключительного права.

В частности, речь идет о фильме «Домашний арест», проекте «Мистические истории», сериалах «Осторожно, земляне» и «Вне игры».

Все три телеканала принадлежат холдингу «Газпром-медиа», сообщает «360» со ссылкой на Interfax.