В российских школах появится урок технологической инициативы
В российских школах появится урок национальной технологической инициативы, который будет преследовать цель привлечь школьников к решению реальных технологических задач, в том числе сложнейших задач столетия.
Урок рассчитан на учащихся 8-11 классов.
Уже разработано шесть сценариев урока, соответствующих направлениям НТИ: «Человек», «Информация», «Инфраструктура», «Техника», «Производство» и «Экология».
В рамках этих направлений школьникам будут преподнесены самые передовые технологии, сообщает «360».
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