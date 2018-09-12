В российских школах появится урок технологической инициативы

В российских школах появится урок национальной технологической инициативы, который будет преследовать цель привлечь школьников к решению реальных технологических задач, в том числе сложнейших задач столетия.

Урок рассчитан на учащихся 8-11 классов.

Уже разработано шесть сценариев урока, соответствующих направлениям НТИ: «Человек», «Информация», «Инфраструктура», «Техника», «Производство» и «Экология».

В рамках этих направлений школьникам будут преподнесены самые передовые технологии, сообщает «360».