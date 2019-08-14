Дым от российских пожаров доберётся до США

Дым от лесных пожаров в Сибири в ближайшее время накроет северную часть Гренландии и достигнет берегов Аляски ― такой прогноз представила Европейская программа наблюдений ЕС Copernicus (CAMS).

По данным на начало нынешней недели на территории России зафиксировано 202 лесных пожара на общей площади 283,2 тысяч гектаров, из них 146,7 тысячи расположены в Иркутской области и 126,1 тысячи в Красноярском крае.

Днём во вторник 13 августа поступило сообщение о возгорании лесного массива на территории бухты Инал в Туапсинском районе Краснодарского края. Площадь возгорания составила 0,8 гектара, пожар удалось быстро ликвидировать.