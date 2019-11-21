В российских поездах и самолетах появится быстрый интернет

В России создадут принципиально новую беспроводную систему связи, которая обеспечит широкополосным интернетом автомобили, поезда и самолеты.

Кроме того, разработка позволит в режиме реального времени управлять беспилотниками. Система будет совместима с действующими стандартами спутниковой и сотовой связи. Первый экспериментальный сегмент такой сети будет создан к 2022 году. Он будет состоять из 10 ретрансляторов с радиусом действия каждого в 150 км.

Создаваемое оборудование будет «целиться» в конкретное абонентское устройство. Это отличается от вышек сотовой связи, которые посылают сигнал во все стороны, в результате чего он рассеивается.

Доступ в интернет предлагается предоставлять по фиксированному тарифу в 300 рублей, сообщают «Известия».

Тем временем, сотовая связь в России подорожает на 10%. Это произойдёт уже в 2020 году. Как показал соцопрос, большинство россиян уже сейчас чувствуют, что расходы на связь увеличиваются. Очередное увеличение расходов связано с тем, что недавно был отменён внутренний роуминг. Также этому поспособствовал так называемый закон Яровой, пишут «Известия».

Однако и сами абоненты увеличат стоимость сотовой связи. Так, например, они всё активнее пользуются мобильным интернетом и видеосервисами, что вынуждает их выбирать более дорогие тарифы.

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