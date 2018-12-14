В российских поездах могут появиться вагоны для знакомств
Депутаты Госдумы предложили включать в состав поездов вагоны для людей-одиночек. Соответствующее предложение направлено главе РЖД Олегу Белозерову.
Инициатива принадлежит парламентарию от ЛДПР Василию Власову. Он считает, что с помощью отдельных вагонов для путешествующих в одиночку пассажиры смогут «узнать что-то новое», познакомиться с другими людьми и «расширить свой кругозор».
«Но очень часто попутчики не стремятся к какому-либо диалогу и не желают поддерживать беседу», - отметил он.
Отдельные вагоны будут предназначаться только для тех, кто хочет и готов пообщаться, пишет РИА Новости.
Ранее РЖД объявила о скором запуске новых плацкартных вагонов. Благодаря модульным конструкциям места в них станут более комфортными и создадут индивидуальное пространство для пассажиров. Места оборудуют шторкой, которая позволяет полностью отгородиться от других пассажиров.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии