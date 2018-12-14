В российских поездах могут появиться вагоны для знакомств

В российских поездах могут появиться вагоны для знакомств

Депутаты Госдумы предложили включать в состав поездов вагоны для людей-одиночек. Соответствующее предложение направлено главе РЖД Олегу Белозерову.

Инициатива принадлежит парламентарию от ЛДПР Василию Власову. Он считает, что с помощью отдельных вагонов для путешествующих в одиночку пассажиры смогут «узнать что-то новое», познакомиться с другими людьми и «расширить свой кругозор».

«Но очень часто попутчики не стремятся к какому-либо диалогу и не желают поддерживать беседу», - отметил он.

Отдельные вагоны будут предназначаться только для тех, кто хочет и готов пообщаться, пишет РИА Новости.

Ранее РЖД объявила о скором запуске новых плацкартных вагонов. Благодаря модульным конструкциям места в них станут более комфортными и создадут индивидуальное пространство для пассажиров. Места оборудуют шторкой, которая позволяет полностью отгородиться от других пассажиров.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость Начальника филиала РЖД накрыли по делу о взятке

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО