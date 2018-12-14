В российских поездах могут появиться вагоны для знакомств

Депутаты Госдумы предложили включать в состав поездов вагоны для людей-одиночек. Соответствующее предложение направлено главе РЖД Олегу Белозерову.

Инициатива принадлежит парламентарию от ЛДПР Василию Власову. Он считает, что с помощью отдельных вагонов для путешествующих в одиночку пассажиры смогут «узнать что-то новое», познакомиться с другими людьми и «расширить свой кругозор».

«Но очень часто попутчики не стремятся к какому-либо диалогу и не желают поддерживать беседу», - отметил он.

Отдельные вагоны будут предназначаться только для тех, кто хочет и готов пообщаться, пишет РИА Новости.

Ранее РЖД объявила о скором запуске новых плацкартных вагонов. Благодаря модульным конструкциям места в них станут более комфортными и создадут индивидуальное пространство для пассажиров. Места оборудуют шторкой, которая позволяет полностью отгородиться от других пассажиров.