Российских паралимпийцев частично восстановили в правах

Паралимпийский комитет России (ПКР) условно восстановили в правах после выполнения 69 из 70 требований Международного паралимпийского комитета. Об этом сообщил глава организации Эндрю Парсонс.

Решение комитета вступит в силу 15 марта. Тогда же объявят дополнительные условия для полного восстановления членства.

В организации рассказали, что единственным невыполненным требованием осталось признание доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.

После частичного восстановления членства российским паралимпийцам разрешат участвовать в Играх 2020 и 2022 года под флагом России. При этом они останутся самыми тестируемыми участниками соревнований. Расходы на проведение антидопинговых проверок будет также покрывать Россия, пишет «Интерфакс».

Напомним, членство Паралимпийского комитета приостановили в августе 2016 года после доклада профессора Макларена. Из-за этого спортсмены не смогли участвовать в Играх-2016, а на зимней Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане выступали в неполном составе и под нейтральным флагом.