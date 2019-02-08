Читай-город










Читай-город

Российских паралимпийцев частично восстановили в правах

Российских паралимпийцев частично восстановили в правах

Паралимпийский комитет России (ПКР) условно восстановили в правах после выполнения 69 из 70 требований Международного паралимпийского комитета. Об этом сообщил глава организации Эндрю Парсонс.

Решение комитета вступит в силу 15 марта. Тогда же объявят дополнительные условия для полного восстановления членства.

В организации рассказали, что единственным невыполненным требованием осталось признание доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.

После частичного восстановления членства российским паралимпийцам разрешат участвовать в Играх 2020 и 2022 года под флагом России. При этом они останутся самыми тестируемыми участниками соревнований. Расходы на проведение антидопинговых проверок будет также покрывать Россия, пишет «Интерфакс».

Напомним, членство Паралимпийского комитета приостановили в августе 2016 года после доклада профессора Макларена. Из-за этого спортсмены не смогли участвовать в Играх-2016, а на зимней Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане выступали в неполном составе и под нейтральным флагом.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: спорт
Следующая новость Самолет влетел в фонарный столб при посадке в «Домодедово»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО