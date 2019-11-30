У российских границ вновь снуют беспилотники США
Американский стратегический разведывательный беспилотник вновь был замечен у российских границ.
Согласно данным мониторингового ресурса PlaneRadar, беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия.
В 9:25 по мск дрон провел разведку вдоль границ Ленинградской и Псковской областей на высоте 16 километров, передает РИА «Новости».
Агентство подчеркивает, что Минобороны неоднократно призывало американское командование прекратить подобные разведоперации, однако Пентагон игнорирует эти требования.
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