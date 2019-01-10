Российских детей перестанут пускать в школы с едой из дома

Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила для организации питания детей в школах. В частности, школьникам запретят приносить в учебное заведение еду из дома.

Документ вводит запрет на приготовление блюд в школьной столовой из продуктов, принесенных их дома. Устанавливаются новые требования к приготовлению и хранению пищи. Варить яйца, сосиски, полоскать картофель необходимо строго определенное время. Например, сосиски требуется варить пять минут.

Запрещается использовать алюминиевые столовые приборы, пишут «Известия». Хранение масла, сыра и колбасы на витрине не допускается более одного часа. Питание школьников с хроническими заболеваниями будет находиться на контроле медицинского работника.

В школах начнут продавать кислородные коктейли, однако приобрести их можно с разрешения врача-педиатра. К дежурству в столовых разрешено привлекать учащихся старше 12 лет. Они могут накрыть стол, но не должны участвовать в приготовлении пищи.

В ноябре 2018 года Общероссийский народный фронт провел опрос с целью изучить мнение россиян о питании в школах и больницах. Оказалось, что граждане недовольны внешним видом, однообразием и качеством пищи в соцучреждениях.